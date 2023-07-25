В Уфе состоялась церемония открытия Международных летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В Уфе состоялась торжественная церемония открытия Международных летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».

В рамках церемонии открытия ведущие представили участвующие в соревнованиях государства, а также состоялись выступления артистов.

Старт играм дал президент Общероссийской федерации спорта глухих Дмитрий Ребров.

Приветственное слово президента России Владимира Путина к участникам соревнований на церемонии зачитал министр спорта России Олег Матыцин.

По словам президента, cоздание условий для самореализации людей с ограничениями по здоровью — один из значимых общенациональных приоритетов.

Путин отметил, что здесь важны все направления, в том числе возможность заниматься спортом.

Он добавил, что в последние годы во всех регионах страны создаётся и совершенствуется инфраструктура для проведения тренировок, организуются разнообразные состязания и турниры, важное место среди которых занимают такие представительные соревнования, как летние Игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«Убеждён, что участники соревнований продемонстрируют своё мастерство, характер и волю, а их успехи и достижения послужат вдохновляющим примером для других, помогут людям разных возрастов поверить в себя, в свои силы и возможности», — сказал он.

Путин выразил особую признательность тренерам и наставникам атлетов, которые щедро делятся с воспитанниками профессиональным и жизненным опытом, учат их бороться и побеждать.

При этом от имени Министерства спорта Матыцин сказал слова благодарности организаторам и участникам соревнований, правительству Башкортостана, Сурдлимпийскому комитету за организацию игр, за атмосферу добра, дружбы и единства.

«Особая признательность нашим друзьям из зарубежных стран, которые приехали в Россию сегодня, для того чтобы продемонстрировать величие спорта, который объединяет и является очень важным фактором воспитания молодёжи», — сказал министр спорта.

Он выразил особую благодарность спортсменам, тренерам и воспитанникам. Также министр пожелал участникам успехов.

Программа летних Сурдлимпийских игр «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Уфе с 23 июля по 2 августа, включает 21 дисциплину.

Участие в играх принимают спортсмены из 30 государств, включая Россию, Белоруссию, Армению, Грузию, Латвию, Турцию, Испанию, Израиль, Бахрейн, Иорданию, Саудовскую Аравию, Вьетнам и США.