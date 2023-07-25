Экс-защитник «Сочи» Терехов: до конца трансферного окна увидите меня в клубе РПЛ
«Переход в «Рубин»? Слухи же ничем не подтверждены. До конца трансферного окна вы увидите меня в клубе РПЛ», — цитирует Терехова «Чемпионат».
Терехов посетил матч первого тура в Москве между «Локомотивом» и казанским «Рубином». 33-летний футболист выступал за «Сочи» с 2020 по 2023 год. 33-летний защитник в 92 матчах забил семь мячей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к экс-футболисту «Рубина» Карлу Старфельту.