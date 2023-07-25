Узнать больше

Экс-защитник «Сочи» Терехов: до конца трансферного окна увидите меня в клубе РПЛ

Короткая ссылка
Бывший защитник «Сочи» Сергей Терехов дал понять, что нашёл себе новый клуб в элитном дивизионе чемпионата России по футболу.

«Переход в «Рубин»? Слухи же ничем не подтверждены. До конца трансферного окна вы увидите меня в клубе РПЛ», — цитирует Терехова «Чемпионат».

Терехов посетил матч первого тура в Москве между «Локомотивом» и казанским «Рубином». 33-летний футболист выступал за «Сочи» с 2020 по 2023 год. 33-летний защитник в 92 матчах забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к экс-футболисту «Рубина» Карлу Старфельту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить