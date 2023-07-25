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Черчесов: поражение «Ференцвароша» от «Клаксвика» логически объяснить нельзя

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Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов признался, что практически не сомневался в победе венгерского клуба по сумме двух матчей Лиги чемпионов УЕФА над фарерским «Клаксвиком».

«Невероятное — это то, что логически объяснить нельзя. Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники», — цитирует 59-летнего Черчесова «Спорт-Экспресс».

19 июля стало известно, что руководство «Ференцвароша» приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. Команда из Будапешта потерпела поражение по сумме двух матчей от фарерского «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом квалификационном раунде турнира.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что Черчесов предпочтёт европейское продолжение тренерской карьеры.

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