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Аршавин и Семак вошли в состав правления «Зенита»

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Бронзовые призёры чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин и Сергей Семак вошли в состав правления петербургского «Зенита».
Аршавин и Семак вошли в состав правления «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Председателем правления стал генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев. Всего в новый орган вошли девять человек, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита», Семак — пост главного тренера команды.

Новая структура будет стремиться систематизировать процесс выработки действий по улучшению работы клуба. Решения будут приниматься коллегиально.

Ранее в Российской премьер-лиге (РПЛ) сообщили об изменении времени начала матча третьего тура между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».



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