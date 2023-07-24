Аршавин и Семак вошли в состав правления «Зенита»
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Председателем правления стал генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев. Всего в новый орган вошли девять человек, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.
Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита», Семак — пост главного тренера команды.
Новая структура будет стремиться систематизировать процесс выработки действий по улучшению работы клуба. Решения будут приниматься коллегиально.
Ранее в Российской премьер-лиге (РПЛ) сообщили об изменении времени начала матча третьего тура между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».