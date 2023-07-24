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Goal: Роша близок к переходу во «Фламенго»

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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».
Goal: Роша близок к переходу во «Фламенго»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

28-летний бразилец заинтересован в переходе в команду из Рио-де-Жанейро, сообщает Goal.

Утверждается, что ЦСКА намерен выручить за Рошу до €10 млн.

Латиноамериканский игрок в сезоне-2022/23 забил четыре мяча в 32 матчах во всех турнирах. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfemarkt оценивает его стоимость в €7 млн.

Ранее агент Роши подтвердил интерес к защитнику ЦСКА со стороны «Фенербахче».

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