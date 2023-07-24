Узнать больше

ЦСКА объявил о продлении контракта с футболистом Лукиным

Короткая ссылка
Столичный ЦСКА продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным.
ЦСКА объявил о продлении контракта с футболистом Лукиным
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Соглашение заключено до конца сезона-2024/25 с опцией продления на год, сообщается на официальном сайте столичного клуба. 

19-летний Лукин является воспитанником академии ЦСКА. В прошлом сезоне игрок принял участие в матчах Кубка России и Российской премьер-лиги, проведя три игры за основную команду, на его счету результативная передача в игре с «Торпедо». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €250 тыс.

Ранее сообщалось, что нападающий «Леона» Виктор Давила перейдёт в ЦСКА в летнее трансферное окно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить