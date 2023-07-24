ЦСКА объявил о продлении контракта с футболистом Лукиным

Столичный ЦСКА продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным.

Соглашение заключено до конца сезона-2024/25 с опцией продления на год, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

19-летний Лукин является воспитанником академии ЦСКА. В прошлом сезоне игрок принял участие в матчах Кубка России и Российской премьер-лиги, проведя три игры за основную команду, на его счету результативная передача в игре с «Торпедо». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €250 тыс.

Ранее сообщалось, что нападающий «Леона» Виктор Давила перейдёт в ЦСКА в летнее трансферное окно.