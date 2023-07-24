Галетти: «Бенфика» готова рассмотреть предложения «Зенита» по Нересу

«Бенфика» готова отпустить нападающего Давида Нереса в «Зенит» за подходящую сумму.

Португальский клуб готов продать футболиста за подходящее предложение, сообщает журналист Руди Галетти в Twitter.

Напомним, что «Бенфика» отказалась продавать 26-летнего бразильца меньше чем за €100 млн.

В прошедшем сезоне Нерес забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач в 48 матчах за «орлов» во всех турнирах. Контракт нападающего с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев оценил переход нападающего «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».