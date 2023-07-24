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Кобелев призвал не обсуждать переход Захаряна в «Лацио» до официального объявления

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном переходе полузащитника столичного клуба Арсена Захаряна в «Лацио».
Кобелев призвал не обсуждать переход Захаряна в «Лацио» до официального объявления
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я в прошлом году две недели рассказывал, перейдёт Захарян в «Челси» или не перейдёт, а он остался в «Динамо». Как только будет официально объявлено, сможем об этом говорить, а из пустого в порожнее переливать не хочется», — цитирует Кобелева «Газета.Ru».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера футболиста составит €10 млн, ещё €4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Договорённость была достигнута 24 июля.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк выразил сомнения, что «Лацио» заплатит за Захаряна требуемые деньги.

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