TRT Spor: защитник «Зенита» Алип может перейти в «Бешикташ»
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Как сообщает TRT Spor, клуб хочет укрепить свою оборону, в связи с чем руководство «Бешикташа» встретилось с представителем Алипа.
По информации источника, «Бешикташ» хочет оформить трансфер Алипа, который не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу лиги.
Алип присоединился к петербургской команде в 2021 году. Он провёл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его арендное соглашение истекало 31 декабря 2022 года. 14 декабря 2022 «Зенит» выкупил защитника Алипа у «Кайрата».
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что уход нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» скажется на петербургском клубе.