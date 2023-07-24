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TRT Spor: защитник «Зенита» Алип может перейти в «Бешикташ»

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Защитник «Зенита» Нуралы Алип может перейти в «Бешикташ» в летнее трансферное окно.
TRT Spor: защитник «Зенита» Алип может перейти в «Бешикташ»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает TRT Spor, клуб хочет укрепить свою оборону, в связи с чем руководство «Бешикташа» встретилось с представителем Алипа.

По информации источника, «Бешикташ» хочет оформить трансфер Алипа, который не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу лиги.

Алип присоединился к петербургской команде в 2021 году. Он провёл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его арендное соглашение истекало 31 декабря 2022 года. 14 декабря 2022 «Зенит» выкупил защитника Алипа у «Кайрата».

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что уход нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» скажется на петербургском клубе.

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