Агент Сафонов не верит в переход Захаряна в «Лацио» из-за политики

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что не верит в переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский «Лацио» из-за политической ситуации.

«У Арсена Захаряна всё может получиться в любой команде, но я не верю в его переход в «Лацио». Знаю многих людей в руководстве клуба, которые говорили, что переход русских игроков — большая проблема в плане политической ситуации», — цитирует Сафонова РИА Новости.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составит €10 млн, плюс €4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Договорённость была достигнута 24 июля.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк выразил сомнения, что «Лацио» заплатит за Захаряна требуемые деньги.