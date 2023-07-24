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Агент Сафонов не верит в переход Захаряна в «Лацио» из-за политики

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Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что не верит в переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский «Лацио» из-за политической ситуации.
Агент Сафонов не верит в переход Захаряна в «Лацио» из-за политики
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«У Арсена Захаряна всё может получиться в любой команде, но я не верю в его переход в «Лацио». Знаю многих людей в руководстве клуба, которые говорили, что переход русских игроков — большая проблема в плане политической ситуации», — цитирует Сафонова РИА Новости

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составит €10 млн, плюс €4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Договорённость была достигнута 24 июля.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк выразил сомнения, что «Лацио» заплатит за Захаряна требуемые деньги. 

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