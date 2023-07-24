Агент Сафонов не верит в переход Захаряна в «Лацио» из-за политики
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«У Арсена Захаряна всё может получиться в любой команде, но я не верю в его переход в «Лацио». Знаю многих людей в руководстве клуба, которые говорили, что переход русских игроков — большая проблема в плане политической ситуации», — цитирует Сафонова РИА Новости.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составит €10 млн, плюс €4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Договорённость была достигнута 24 июля.
В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.
Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк выразил сомнения, что «Лацио» заплатит за Захаряна требуемые деньги.