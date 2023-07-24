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Пономарёв считает, что Карпину нужно отказаться от зарплаты в сборной России

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину нужно отказаться от зарплаты в национальной команде.
Пономарёв считает, что Карпину нужно отказаться от зарплаты в сборной России
  • РИА Новости

«Карпину нужно отказаться от зарплаты в сборной России. А то сейчас всё это не делает ему чести. Сборная же не работает совсем! Карпин набрал много козырей, но ему жалко такие дополнительные деньги терять», — цитирует Пономарёва Legalbet.

Специалист возглавил сборную России в июле 2021 года, а в марте 2022 года вернулся в «Ростов». В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовский клуб занял четвёртое место в таблице чемпионата.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее Карпин подвёл итоги матча первого тура РПЛ с «Факелом».

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