Ярошик: никогда не пойду в «Спартак»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик оценил переход бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Меня удивил этот переход, большой сюрприз. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать. Это «Спартак»… Ещё две команды — «Славия» Прага и «Глазго Рейнджерс». Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените», — цитирует Ярошика «РБ Спорт».

45-летний Ярошик выступал за московский ЦСКА с 2003 по 2004 год. Помимо армейского клуба, полузащитник играл за самарские «Крылья Советов», чешские «Спарту» и «Слован», английские «Челси» и «Бирмингем», шотландский «Селтик».

Ранее Ярошик выразил сожаление, что команда не добилась как минимум ничьей в матче первого тура чемпионата России со «Спартаком».