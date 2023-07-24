Роднина: не знаю, где Зайцев хранит медали

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова олимпийского чемпиона Александра Зайцева о продаже золотой медали Олимпиады-1980.

«У меня хранятся только мои медали. Я с Зайцевым разошлась в 1985 году. С 1985-го мы вместе не живём. Я не знаю, где он хранит медали. Я не буду объяснять слова Зайцева», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Как сообщается на сайте аукциона RR Auction, медаль продали за $93 748.

Зайцев, выступавший в паре с Родниной, также является олимпийским чемпионом 1976 года в Инсбруке. Фигурист завершил карьеру в 1980-м.

Ранее Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже олимпийской медали.