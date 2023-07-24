Хачатрян: «Аякс» сделал улучшенное предложение «Краснодару» по Сперцяну

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Аякс» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Грач Хачатрян в своих социальных сетях, «Аякс» сделал новое предложение российскому клубу, которое предполагает больший размер выплаты «Краснодару», чем первое.

По информации СМИ, 22 июля «Краснодар» отклонил первое предложение «Аякса» по трансферу Сперцяна. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Аякс» готов заплатить за футболиста €8,5 млн. Также в сделку предлагают включить пункт о выплате «Краснодару» 10% от суммы последующей продажи игрока.

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил возможный уход Сперцяна из клуба.