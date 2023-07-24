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В «Оренбурге» сообщили, что аргентинские футболисты намерены получить гражданство России

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что аргентинские футболисты команды Лукас Вера и Брайан Мансилья приняли решение получить российский паспорт.
В «Оренбурге» сообщили, что аргентинские футболисты намерены получить гражданство России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Да, сейчас аргентинские футболисты изъявили желание получить российское гражданство. Вера и Мансилья выступили за получение российского гражданства. Мы с ними говорили более конкретно, они сказали, что было бы неплохо», — цитирует Андреева ТАСС.

Он также подчеркнул, что процесс оформления документов ещё не начинался из-за отсутствия времени.

В сезоне-2022/23 аргентинец сыграл в 30 матчах за команду во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

В прошлом сезоне Мансилья провёл 22 матча за «Оренбург», отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Контракт с оренбуржцами рассчитан до 30 июня 2026 года. 

Ранее Мансилья рассказал о разговоре с главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой.

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