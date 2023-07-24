Романо: «Аль-Хиляль» предлагает ПСЖ €300 млн за Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, саудовский клуб не связывался с самим футболистом, а только вышел на руководство парижан, с которыми планирует начинать переговоры от суммы в €300 млн.

По информации источника, во французском клубе уверены, что Мбаппе уже успел договориться с «Реалом» по условиям личного соглашения.

Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца.

По данным СМИ, парижан не устраивает ситуация, при которой нападающий уйдёт летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры для того, чтобы либо продать его, либо продлить с ним договор.

Ранее сообщалось, что «Реал» нашёл средства на трансфер Мбаппе и готов завершить сделку с ПСЖ.