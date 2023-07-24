Мансилья: контактировали с Личкой насчёт перехода в «Динамо»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал о разговоре с главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой.

«В период отпуска контактировали с Марцелом Личкой насчёт возможного перехода в «Динамо», но ни к чему конкретному не пришли. Так сложилось. Я остаюсь игроком «Оренбурга». Мне здесь всё нравится, я счастлив!» — цитирует Мансилью «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 нападающий провёл 22 матча за «Оренбург», отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Контракт с оренбуржцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик выразил сожаление, что команда не добилась как минимум ничьей в матче первого тура чемпионата России со «Спартаком».