Мансилья: контактировали с Личкой насчёт перехода в «Динамо»
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«В период отпуска контактировали с Марцелом Личкой насчёт возможного перехода в «Динамо», но ни к чему конкретному не пришли. Так сложилось. Я остаюсь игроком «Оренбурга». Мне здесь всё нравится, я счастлив!» — цитирует Мансилью «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2022/23 нападающий провёл 22 матча за «Оренбург», отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Контракт с оренбуржцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик выразил сожаление, что команда не добилась как минимум ничьей в матче первого тура чемпионата России со «Спартаком».