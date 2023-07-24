В Госдуму внесли законопроект о тестировании спортивными федерациями российского инвентаря

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о законе поддержки спортивной индустрии.

«В нынешних условиях мы много говорим об импортозамещении. С уходом международных производителей спортивная отрасль нуждается в поддержке не меньше других. И наш законопроект — это ещё один шаг к развитию рынка отечественной спортивной продукции. Раньше в законодательстве не было понятий «организации спортивной индустрии» и, соответственно, мер государственной поддержки для них. Сейчас мы их предлагаем. Но главное, мы выстраиваем систему взаимодействия между производителями и спортивными федерациями. Последние смогут участвовать в испытаниях произведённой спортивной продукции, на своих площадках со спортсменами попробовать, подходит она или нет, и потом дать производителям ответную реакцию — какие характеристики нужно поменять», — приводит слова Свищёва пресс-служба комитета.

Ранее Свищёв высказал мнение, что после отказа во въезде в Польшу Вера Звонарёва должна пожаловаться в Международную федерацию тенниса (ITF).