Колосков не считает уход Малкома фатальной потерей для РПЛ
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«Чемпионат России, конечно, потеряет много, но, честно говоря, отъезд Малкома абсолютно не будет фатальным. Но 60 млн — это серьёзные деньги, на них можно купить ещё несколько бразильцев, молодых и талантливых», — цитирует Колоскова РИА Новости.
23 июля гендир сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года.
22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб рассмотрит все варианты в летнее трансферное окно после продажи Малкома.