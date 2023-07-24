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Колосков не считает уход Малкома фатальной потерей для РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об уходе нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».
Колосков не считает уход Малкома фатальной потерей для РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Чемпионат России, конечно, потеряет много, но, честно говоря, отъезд Малкома абсолютно не будет фатальным. Но 60 млн — это серьёзные деньги, на них можно купить ещё несколько бразильцев, молодых и талантливых», — цитирует Колоскова РИА Новости.

23 июля гендир сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. 

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб рассмотрит все варианты в летнее трансферное окно после продажи Малкома.

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