Колосков не считает уход Малкома фатальной потерей для РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об уходе нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Чемпионат России, конечно, потеряет много, но, честно говоря, отъезд Малкома абсолютно не будет фатальным. Но 60 млн — это серьёзные деньги, на них можно купить ещё несколько бразильцев, молодых и талантливых», — цитирует Колоскова РИА Новости.

23 июля гендир сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года.

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб рассмотрит все варианты в летнее трансферное окно после продажи Малкома.