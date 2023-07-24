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Гендиректор «Спартака» сообщил, что клуб окажет всю необходимую юридическую помощь Промесу

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что клуб планирует оказать всю необходимую юридическую помощь нападающему Квинси Промесу в деле о нападении на двоюродного брата.
Гендиректор «Спартака» сообщил, что клуб окажет всю необходимую юридическую помощь Промесу
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Промес сейчас отлично играет. Помогают ли юристы «Спартака» Промесу? Всё хорошо с Промесом. Всю помощь, которая ему нужна, мы окажем», — цитирует Малышева ТАСС.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата.

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