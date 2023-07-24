Гендиректор «Спартака» сообщил, что клуб окажет всю необходимую юридическую помощь Промесу
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«Промес сейчас отлично играет. Помогают ли юристы «Спартака» Промесу? Всё хорошо с Промесом. Всю помощь, которая ему нужна, мы окажем», — цитирует Малышева ТАСС.
Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.
Ранее Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата.