Гендиректор «Спартака» сообщил, что клуб окажет всю необходимую юридическую помощь Промесу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что клуб планирует оказать всю необходимую юридическую помощь нападающему Квинси Промесу в деле о нападении на двоюродного брата.

«Промес сейчас отлично играет. Помогают ли юристы «Спартака» Промесу? Всё хорошо с Промесом. Всю помощь, которая ему нужна, мы окажем», — цитирует Малышева ТАСС.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата.