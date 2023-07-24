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Защитник «Крыльев Советов» Бейл подтвердил информацию об интересе к себе со стороны ЦСКА

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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался об интересе к себе со стороны ЦСКА.
Защитник «Крыльев Советов» Бейл подтвердил информацию об интересе к себе со стороны ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Да, я знаю. Слышал о таких разговорах. Правда. Интерес был, но не более того», — цитирует Бейла «Матч ТВ».

Как сообщает Metaratings.ru, стороны уже провели переговоры. Позже агент футболиста опроверг информацию.

В сезоне-2022/23 Бейл провёл в составе «Крыльев» 38 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее «Крылья Советов» победили «Ахмат» в первом туре РПЛ.

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