Защитник «Крыльев Советов» Бейл подтвердил информацию об интересе к себе со стороны ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался об интересе к себе со стороны ЦСКА.

«Да, я знаю. Слышал о таких разговорах. Правда. Интерес был, но не более того», — цитирует Бейла «Матч ТВ».

Как сообщает Metaratings.ru, стороны уже провели переговоры. Позже агент футболиста опроверг информацию.

В сезоне-2022/23 Бейл провёл в составе «Крыльев» 38 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее «Крылья Советов» победили «Ахмат» в первом туре РПЛ.