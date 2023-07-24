Узнать больше

Football Scotland: «Спартак» проявляет интерес к экс-футболисту «Рубина» Старфельту

Короткая ссылка
«Спартак» в летнее трансферное окно заинтересован приобрести защитника «Селтика» Карла Старфельта.
Football Scotland: «Спартак» проявляет интерес к экс-футболисту «Рубина» Старфельту
  • Gettyimages.ru
  • © Craig Williamson - SNS Group

Как сообщает Football Scotland, новой целью красно-белых стал шведский защитник. 

По информации источника, в ближайшие дни «Спартак» должен сделать официальное предложение шотландцам по переходу футболиста.

В сезоне-2022/23 швед провёл за «Селтик» 37 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года. Transfermarkt оценивает трансфер футболиста в €6,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Оздоева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить