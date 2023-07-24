Football Scotland: «Спартак» проявляет интерес к экс-футболисту «Рубина» Старфельту
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Как сообщает Football Scotland, новой целью красно-белых стал шведский защитник.
По информации источника, в ближайшие дни «Спартак» должен сделать официальное предложение шотландцам по переходу футболиста.
В сезоне-2022/23 швед провёл за «Селтик» 37 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года. Transfermarkt оценивает трансфер футболиста в €6,5 млн.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Оздоева.