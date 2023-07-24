Football Scotland: «Спартак» проявляет интерес к экс-футболисту «Рубина» Старфельту

«Спартак» в летнее трансферное окно заинтересован приобрести защитника «Селтика» Карла Старфельта.

Как сообщает Football Scotland, новой целью красно-белых стал шведский защитник.

По информации источника, в ближайшие дни «Спартак» должен сделать официальное предложение шотландцам по переходу футболиста.

В сезоне-2022/23 швед провёл за «Селтик» 37 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года. Transfermarkt оценивает трансфер футболиста в €6,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Оздоева.