Хачатрян: «Лацио» предложил «Динамо» €12 млн за Захаряна

Стало известно, сколько «Лацио» предложил «Динамо» за российского полузащитника Арсена Захаряна.

Как сообщает журналист Грач Хачатрян в социальных сетях, римский клуб серьёзно настроен оформить трансфер в ближайшее время. «Лацио» предложил «Динамо» €12 млн плюс бонусы за Захаряна.

По информации источника, бело-голубые смогут рассчитывать на процент с дальнейшей продажи полузащитника.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Динамо» и «Фейеноордом» по трансферу Захаряна на паузе.