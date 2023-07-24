Marca: трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собак
- Gettyimages.ru
Как сообщает Marca, причиной срыва трансфера могут быть собаки, которыми владеет Фабиньо. Саудовская Аравия запрещает ввоз в страну французских бульдогов.
Уточняется, что «Аль-Иттихад» обратился к правительству Саудовской Аравии с просьбой дать согласие на прибытие Фабиньо вместе с его питомцами.
В сезоне-2022/23 Фабиньо провёл 49 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в подписании Малкома.