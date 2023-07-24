Marca: трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собак

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо может не перейти в «Аль-Иттихад» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, причиной срыва трансфера могут быть собаки, которыми владеет Фабиньо. Саудовская Аравия запрещает ввоз в страну французских бульдогов.

Уточняется, что «Аль-Иттихад» обратился к правительству Саудовской Аравии с просьбой дать согласие на прибытие Фабиньо вместе с его питомцами.

В сезоне-2022/23 Фабиньо провёл 49 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в подписании Малкома.