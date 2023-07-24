Узнать больше

Marca: трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собак

Короткая ссылка
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо может не перейти в «Аль-Иттихад» в летнее трансферное окно.
Marca: трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва из-за собак
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Marca, причиной срыва трансфера могут быть собаки, которыми владеет Фабиньо. Саудовская Аравия запрещает ввоз в страну французских бульдогов. 

Уточняется, что «Аль-Иттихад» обратился к правительству Саудовской Аравии с просьбой дать согласие на прибытие Фабиньо вместе с его питомцами.

В сезоне-2022/23 Фабиньо провёл 49 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в подписании Малкома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить