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Монтес: нападающий «Леона» Давила переходит в ЦСКА за €5 млн

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Нападающий «Леона» Виктор Давила перейдёт в ЦСКА в летнее трансферное окно.
Монтес: нападающий «Леона» Давила переходит в ЦСКА за €5 млн
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Пако Монтес в социальных сетях, форвард планирует выкупить свой контракт у «Леона» за €5 млн и перейти в ЦСКА в статусе свободного агента. 

По информации источника, Давила на этой неделе прилетит в Москву для прохождения медосмотра и заключения контракта. Соглашение с игроком будет рассчитано до 2027 года.

В прошедшем сезоне 25-летний чилиец забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за «Леон» во всех турнирах. Контракт нападающего с мексиканским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в €5,5 млн.

Ранее агент Роши подтвердил интерес к защитнику ЦСКА со стороны «Фенербахче».

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