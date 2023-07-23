Агент Барбоза заявил, что в «Аль-Хиляле» Малком будет получать больше, чем в «Зените»

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что бразилец Малком после перехода из петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» будет получать как минимум в два раза больше.

«Для «Зенита» это очень хорошая сделка. Предполагаю, что его оклад будет раза в два больше, чем в петербургской команде. А вот со спортивной точки зрения для него это не лучший вариант», — цитирует Барбоза РИА Новости.

23 июля гендир сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года.

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб рассмотрит все варианты в летнее трансферное окно после продажи Малкома.