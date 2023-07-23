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Metaratings: московский клуб вступил в переговоры с «Фатих Карагюмрюк» по трансферу Оздоева

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Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев интересен клубу, выступающему в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Metaratings: московский клуб вступил в переговоры с «Фатих Карагюмрюк» по трансферу Оздоева
  • РИА Новости

Один из московских клубов рассматривает возможность приобретения 30-летнего футболиста, переговоры находятся на начальном этапе, сообщает Metaratings.

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Анзор Гаргаев, агент Оздоева, дал понять, что российский полузащитник, скорее всего, продолжит выступать в турецком «Фатих Карагюмрюк».

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