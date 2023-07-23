Узнать больше

Foot Mercato: «Аль-Хиляль» заплатит «Зениту» до €60 млн за переход Малкома

Короткая ссылка
Саудовский «Аль-Хиляль» договорился с санкт-петербургским «Зенитом» об условиях перехода нападающего Малкома.
Foot Mercato: «Аль-Хиляль» заплатит «Зениту» до €60 млн за переход Малкома
  • РИА Новости

Сине-бело-голубые получат €45 млн + €15 млн в виде бонусов, сообщает Foot Mercato.

Отмечается, что контракт с игроком будет рассчитан на три года. 

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб решил поберечь Малкома из-за возможного трансфера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить