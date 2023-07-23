Foot Mercato: «Аль-Хиляль» заплатит «Зениту» до €60 млн за переход Малкома

Саудовский «Аль-Хиляль» договорился с санкт-петербургским «Зенитом» об условиях перехода нападающего Малкома.

Сине-бело-голубые получат €45 млн + €15 млн в виде бонусов, сообщает Foot Mercato.

Отмечается, что контракт с игроком будет рассчитан на три года.

22 июля Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб решил поберечь Малкома из-за возможного трансфера.