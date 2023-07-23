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Хлусевич — о первом дубле в РПЛ: ребята порадовались за меня

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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич признался, что одноклубники поздравили его с первым дублем в чемпионате России по футболу.
Хлусевич — о первом дубле в РПЛ: ребята порадовались за меня
  • РИА Новости

«Ребята порадовались за меня, сильно поздравляли. Мы сыгрываемся с новичками, у нас сильный состав, будет очень интересный сезон», — цитирует Хлусевича ТАСС.

При этом он подчеркнул, что самым главным было одержать победу в матче первого тура РПЛ на своём поле над «Оренбургом» (3:2).

«В один момент мы проигрывали, спасибо ребятам, что играли до конца. Основная задача — побеждать в каждом матче», — добавил защитник.

Хлусевич забил второй и третий голы на 76-й и 91-й минуте соответственно. Таким образом, 22-летний футболист впервые в карьере оформил дубль в РПЛ. Также эти голы стали первыми за столичную команду.

Хлусевич в конце октября 2021 года подписал контракт со «Спартаком» до 1 июля 2026-го.

Ранее Гильермо Абаскаль назвал недопустимыми действия «Спартака» во втором тайме матча с «Оренбургом».

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