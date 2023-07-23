Тренер «Оренбурга» Ярошик: жаль, что мы хотя бы не удержали ничью в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик выразил сожаление, что команда не добилась как минимум ничьей в матче первого тура чемпионата России со «Спартаком».

«С футболом так бывает. Жалко проиграть такую игру, мы играли очень хорошо, «Спартак» тоже. Было нелегко — и очень жаль, что не увезём хотя бы ничью. Конечно, здесь может быть не только проблема физической нагрузки, но и психологической», — цитирует Ярошика РИА Новости.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:2.

Один мяч за красно-белых забил Виктор Мозес (45+1), дубль оформил Даниил Хлусевич (76-я минута, 90+1). У оренбургской команды отличились Дмитрий Воробьёв (51-я) и Габриэль Флорентин (67-я).

«Спартак» в матче второго тура сыграет с «Балтикой», а «Оренбург» встретится с «Рубином».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал недопустимыми действия красно-белых во втором тайме матча с «Оренбургом».