Узнать больше

Наумов: «Зенит» опять станет чемпионом, а борьба будет идти только за второе место

Короткая ссылка
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
Наумов: «Зенит» опять станет чемпионом, а борьба будет идти только за второе место
  • РИА Новости

«Я думаю, нас вообще ожидает очень интересный чемпионат, в котором каждый может обыграть каждого. Многие туры будут такие, когда лидеры будут проигрывать. За исключением «Зенита». Вся борьба будет идти за второе место», — цитирует Наумова «РБ Спорт»

Сине-бело-голубые в первом туре одержали победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0.

Первый тур нового сезона чемпионата России стартовал 21 июля и завершится 23 июля матчами между «Сочи» и «Балтикой», а также «Ростовом» и «Факелом». Второй тур РПЛ пройдёт с 29 по 31 июля.

Ранее столичный «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче первого тура РПЛ сезона-2023/24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить