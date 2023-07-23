Наумов: «Зенит» опять станет чемпионом, а борьба будет идти только за второе место

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

«Я думаю, нас вообще ожидает очень интересный чемпионат, в котором каждый может обыграть каждого. Многие туры будут такие, когда лидеры будут проигрывать. За исключением «Зенита». Вся борьба будет идти за второе место», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Сине-бело-голубые в первом туре одержали победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0.

Первый тур нового сезона чемпионата России стартовал 21 июля и завершится 23 июля матчами между «Сочи» и «Балтикой», а также «Ростовом» и «Факелом». Второй тур РПЛ пройдёт с 29 по 31 июля.

Ранее столичный «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче первого тура РПЛ сезона-2023/24.