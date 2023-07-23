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Джикия залез на стол после дубля Хлусевича в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом»

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия не смог сдержать эмоций после того, как полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич оформил дубль в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 с «Оренбургом».
Джикия залез на стол после дубля Хлусевича в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом»
  • РИА Новости

Джикия запрыгнул на стол после того, как 22-летний хавбек забил третий мяч красно-белых в ворота оренбургской команды. Первый гол оформил Виктор Мозес (45+1), Хлусевич отличился на 76-й и добавленной первой минуте к основному времени матча.

«Спартак» в матче второго тура сыграет с «Балтикой», а «Оренбург» встретится с «Рубином».

Ранее Джикия сообщил, что травма носа не помешает ему играть в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

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