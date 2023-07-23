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«Матч ТВ» извинился за шутку про болельщиков «Спартака»

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Директор департамента креативных решений телеканала «Матч ТВ» Илья Кузнецов признался, что шутка про болельщиков московского «Спартака» в социальных сетях получилась неудачной.
«Матч ТВ» извинился за шутку про болельщиков «Спартака»
  • РИА Новости

«Шутить можно и нужно, но не так. «Спартак», во-первых, лично я прошу простить и не обижаться. Во-вторых, кто хочет об этом говорить — как я уже написал, вопросы ко мне, а не к моим коллегам», — написал Кузнецов в своём Telegram-канале.

По его словам, сотрудники телеканала «сделали довольно паршивый пост про «Спартак».

«Так бывает: родилась нормальная идея, потом, через несколько итераций, она переродилась в совершенно другую, и никто не стопнул. Конечно, в посте нет ничего прям ужасного — просто он получился злым и несвежим», — добавил Кузнецов.

Шутка в адрес фанатов «Спартака» появилась 23 июля в социальных сетях «Матч ТВ» перед матчем красно-белых в первом туре чемпионата России с «Оренбургом». Интернет-мем намекал на то, что столичный клуб ставит перед собой каждый сезон самые высокие цели, но никогда их не достигает. Поклонникам десятикратных чемпионов России предлагалось выбрать соответствующие аватарки.

Ранее главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев попросил журналиста не умничать на пресс-конференции после матча с «Зенитом».

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