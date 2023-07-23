Янчук считает, что Рублёв доминировал в финале турнира ATP в Швеции

Заслуженный тренер Виктор Янчук считает, что россиянин Андрей Рублёв полностью переиграл норвежца Каспера Рууда в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.

«Рублёв оказался более решительным, более надёжным, неуступчивым, именно это и решило судьбу матча. Андрей доминировал на корте всецело, сломал сопротивление равного соперника. Это победа абсолютно заслуженная», — цитирует Янчука ТАСС.

По его мнению, Рублёв ожидаемо победил скандинава.

«Но предполагалось, что будет три сета с неопределённым исходом», — добавил Янчук.

25-летний теннисист из России (второй номер посева) в финальном матче нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду (первый) в двух сетах со счётом 7:6, 6:0.

Рублёв выиграл второй турнир в сезоне и 14-й в карьере. Россиянин в апреле одержал победу на «Мастерсе» в Монте-Карло. Он занимает седьмое место в рейтинге ATP.

Ранее Рублёв сообщил, что узнал о проведении финала в Бостаде на пути на обед.