Янчук считает, что Рублёв доминировал в финале турнира ATP в Швеции
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«Рублёв оказался более решительным, более надёжным, неуступчивым, именно это и решило судьбу матча. Андрей доминировал на корте всецело, сломал сопротивление равного соперника. Это победа абсолютно заслуженная», — цитирует Янчука ТАСС.
По его мнению, Рублёв ожидаемо победил скандинава.
«Но предполагалось, что будет три сета с неопределённым исходом», — добавил Янчук.
25-летний теннисист из России (второй номер посева) в финальном матче нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду (первый) в двух сетах со счётом 7:6, 6:0.
Рублёв выиграл второй турнир в сезоне и 14-й в карьере. Россиянин в апреле одержал победу на «Мастерсе» в Монте-Карло. Он занимает седьмое место в рейтинге ATP.
Ранее Рублёв сообщил, что узнал о проведении финала в Бостаде на пути на обед.