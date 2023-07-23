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Свищёв: «Сассуоло» прикрывается политикой после сорвавшегося трансфера Рожерио в «Спартак»

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что руководство итальянского футбольного клуба «Сассуоло» намерено выручить больше денег за продажу защитника Рожерио в московский «Спартак».
Свищёв: «Сассуоло» прикрывается политикой после сорвавшегося трансфера Рожерио в «Спартак»
  • РИА Новости

«Тут нет никаких политических причин. Я кое-что знаю об этом случае, они не договорились по деньгам. И итальянцы решили пропиариться, начали говорить о каких-то политических причинах. А причина простая — деньги», — цитирует Свищёва ТАСС.

Он предположил, что европейские клубы начнут «злоупотреблять такими отговорками во время переговоров».

В «Сассуоло» заявили, что не продали Рожерио в «Спартак» по этическим причинам.

В прошедшем сезоне 25-летний бразилец отдал четыре результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах. Контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Рожерио Винисиус Пратес заявил, что «Сассуоло» отказался вести переговоры со «Спартаком» из-за Украины.

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