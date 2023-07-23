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Некоторые новички «Ростова» не сыграют в первом туре РПЛ из-за запрета ФИФА

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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что часть новичков команды не сможет принять участие в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» из-за запрета на регистрацию новых футболистов со стороны ФИФА.

«К сожалению, в сегодняшнем матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков», — говорится в заявлении Арутюнянца на официальном сайте клуба.

Он также отметил, что в команде усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основе, а также провели работу по усилению молодёжного состава. Летом состав ростовского клуба пополнили Алексей Ионов, Роман Акбашев, Илья Вахания и иранец Мохаммад Мохеби.

23 июля «Ростов» сыграет с «Факелом» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра начнётся в 20:00 мск. 

Ранее сообщалось, что «Ростов» ещё не заявил новичков команды из-за проблем с переводом средств за нападающего Понтуса Альмквиста.

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