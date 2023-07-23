Узнать больше

Фернандеш заявил, что Магуайр поздравил его с назначением капитаном «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что Гарри Магуайр поздравил его с назначением капитаном команды.
Фернандеш заявил, что Магуайр поздравил его с назначением капитаном «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru

«Гарри поздравил меня с назначением на пост капитана и рассказал, что очень рад за меня. Ему наверняка сложно, но он отлично со мной поговорил», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки Гарри Магуайра. Защитник был капитаном команды чуть более трёх лет.

Фернандеш перешёл в МЮ из «Спортинга» за €65 млн в январе 2020 года.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес перешёл в «Аль-Наср».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить