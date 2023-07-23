Фернандеш заявил, что Магуайр поздравил его с назначением капитаном «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что Гарри Магуайр поздравил его с назначением капитаном команды.

«Гарри поздравил меня с назначением на пост капитана и рассказал, что очень рад за меня. Ему наверняка сложно, но он отлично со мной поговорил», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки Гарри Магуайра. Защитник был капитаном команды чуть более трёх лет.

Фернандеш перешёл в МЮ из «Спортинга» за €65 млн в январе 2020 года.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес перешёл в «Аль-Наср».