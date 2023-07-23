Агент заявил, что Гарре приостановил вопрос о получении российского гражданства
- РИА Новости
«Мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства. Есть интерес из высших лиг Германии и Бельгии», — приводит слова Чемпиона Metaratings.ru.
Футболист подписал контракт с самарским клубом в зимнее трансферное окно. Всего за «Крылья» он сыграл в 18 матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Ранее агент заявил, что Гарре подал документы на получение российского гражданства.