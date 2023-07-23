Узнать больше

Агент заявил, что Гарре приостановил вопрос о получении российского гражданства

Короткая ссылка
Эмилио Чемпион, агент нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, рассказал, что футболист приостановил вопрос о получении российского гражданства.
Агент заявил, что Гарре приостановил вопрос о получении российского гражданства
  • РИА Новости

«Мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства. Есть интерес из высших лиг Германии и Бельгии», — приводит слова Чемпиона Metaratings.ru.

Футболист подписал контракт с самарским клубом в зимнее трансферное окно. Всего за «Крылья» он сыграл в 18 матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее агент заявил, что Гарре подал документы на получение российского гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить