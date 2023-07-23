Медведев сообщил, что «Зенит» не будет отдавать Эраковича в аренду в «Црвена звезда»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал понять, что сербский защитник Страхиня Эракович точно не вернётся в сезоне-2023/24 в «Црвена звезда».

«Никакой аренды Эраковича в «Црвена звезда» не будет», — цитирует Медведева Sport24.

«Зенит» 23 июля объявил о переходе Эраковича. Контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Немногим ранее сообщалось, что «Спартак» и «Црвена звезда» договорились о трансфере серба.

22-летний игрок в сезоне-2022/23 в 47 матчах во всех турнирах отметился двумя результативными передачами.

Ранее Эракович признался, что сразу же согласился на трансфер в «Зенит».