Медведев сообщил, что «Зенит» не будет отдавать Эраковича в аренду в «Црвена звезда»
- РИА Новости
«Никакой аренды Эраковича в «Црвена звезда» не будет», — цитирует Медведева Sport24.
«Зенит» 23 июля объявил о переходе Эраковича. Контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Немногим ранее сообщалось, что «Спартак» и «Црвена звезда» договорились о трансфере серба.
22-летний игрок в сезоне-2022/23 в 47 матчах во всех турнирах отметился двумя результативными передачами.
Ранее Эракович признался, что сразу же согласился на трансфер в «Зенит».