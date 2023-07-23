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Лапорта: у игроков «Барселоны» рвота, перенести матч с «Ювентусом» не вышло

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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что товарищеский матч с туринским «Ювентусом» отменён.
Лапорта: у игроков «Барселоны» рвота, перенести матч с «Ювентусом» не вышло
  • Gettyimages.ru

«Это был вирус, который затронул только команду, я в порядке. У игроков «Барселоны» проблемы с желудком и рвота, перенести матч с «Ювентусом» не вышло. Мы пытались договориться о том, чтобы сыграть в понедельник, но это оказалось невозможным, потому что стадион уже занят на эту дату», — приводит слова Лапорты Marca.

Встреча должна была пройти в ночь на 23 июля в рамках предсезонного тура в США, но была отменена из-за гастроэнтерита среди игроков «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Арсенал» в товарищеской игре.

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