Лапорта: у игроков «Барселоны» рвота, перенести матч с «Ювентусом» не вышло

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что товарищеский матч с туринским «Ювентусом» отменён.

«Это был вирус, который затронул только команду, я в порядке. У игроков «Барселоны» проблемы с желудком и рвота, перенести матч с «Ювентусом» не вышло. Мы пытались договориться о том, чтобы сыграть в понедельник, но это оказалось невозможным, потому что стадион уже занят на эту дату», — приводит слова Лапорты Marca.

Встреча должна была пройти в ночь на 23 июля в рамках предсезонного тура в США, но была отменена из-за гастроэнтерита среди игроков «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Арсенал» в товарищеской игре.