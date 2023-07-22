Доннарумма — об ограблении: я был беспомощен, ничего не мог сделать

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма рассказал подробности о нападении грабителей.

«Я был беспомощен, связан, я ничего не мог сделать. Я не очень хорошо говорю по‑французски, и мне было трудно объяснить им, где интересующие их вещи. А с ними была Алессия. Был ужас, что они могут причинить ей вред», — приводит слова Доннаруммы Calciomercato со ссылкой на Libero.

Ограбление произошло в ночь с 20 на 21 июля. Злоумышленники проникли в дом, где связали футболиста и его девушку.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает Мбаппе десятилетний контракт на €1 млрд.