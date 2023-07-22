Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Пари НН» в первом туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на победу над «Пари НН» в матче первого тура РПЛ.

«Для нас эта игра была непростая, как и все матчи в чемпионате, но победа абсолютно заслуженная.

Что касается «Пари НН», соперник сегодня пытался использовать свои сильные качества — это стандартные ситуации. В первом тайме был неплохой момент после аута. Один момент, второй. Напряжение после стандартных ситуаций чувствовалось», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Семака. Дубль оформил Матео Кассьерра.

Ранее Семак дал понять, что у полузащитника Зелимхана Бакаева появились хорошие шансы для того, чтобы попробовать закрепиться в стартовом составе.