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Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Пари НН» в первом туре РПЛ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на победу над «Пари НН» в матче первого тура РПЛ.
Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Пари НН» в первом туре РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Для нас эта игра была непростая, как и все матчи в чемпионате, но победа абсолютно заслуженная.

Что касается «Пари НН», соперник сегодня пытался использовать свои сильные качества — это стандартные ситуации. В первом тайме был неплохой момент после аута. Один момент, второй. Напряжение после стандартных ситуаций чувствовалось», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Семака. Дубль оформил Матео Кассьерра.

Ранее Семак дал понять, что у полузащитника Зелимхана Бакаева появились хорошие шансы для того, чтобы попробовать закрепиться в стартовом составе.

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