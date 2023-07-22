Смородская: в игре «Локомотива» нет цельности и идеи в действиях футболистов

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что железнодорожники показали довольно блёклую игру в матче первого тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином».

«Не понравилась игра абсолютно, нет цельности и идеи в действиях футболистов. Надо ставить комбинационные взаимодействия, пока этого вообще не заметно. Непонятно, чем они занимались на сборах», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Гол Вильсона Изидора спас «Локомотив» от поражения в матче с «Рубином» (2:2). Железнодорожникам пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели заявил, что провёл неплохой первый матч за новую команду.