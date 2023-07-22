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Смородская: в игре «Локомотива» нет цельности и идеи в действиях футболистов

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что железнодорожники показали довольно блёклую игру в матче первого тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином».
Смородская: в игре «Локомотива» нет цельности и идеи в действиях футболистов
  • РИА Новости

«Не понравилась игра абсолютно, нет цельности и идеи в действиях футболистов. Надо ставить комбинационные взаимодействия, пока этого вообще не заметно. Непонятно, чем они занимались на сборах», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Гол Вильсона Изидора спас «Локомотив» от поражения в матче с «Рубином» (2:2). Железнодорожникам пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели заявил, что провёл неплохой первый матч за новую команду.

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