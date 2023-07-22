Гендиректор «Пари НН»: будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке
- Gettyimages.ru
«Любой возможный проигрыш, как заинтересованному человеку в победе нашей команды, кажется несправедливым.
Мы будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке, которая и опередила исход матча. Дождёмся понедельника и обязательно дадим официальную позицию от клуба по этой теме. Но это не пройдёт бесследно», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.
Главный судья Сергей Иванов показал защитнику «Пари НН» Виктору Александрову красную карточку на 51-й минуте встречи. «Зенит» победил в этой игре со счётом 2:0.
Ранее Сергей Семак дал понять, что у полузащитника Зелимхана Бакаева появились хорошие шансы для того, чтобы попробовать закрепиться в стартовом составе.