Гендиректор «Пари НН»: будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на поражение от «Зенита» в первом туре Российской премьер-лиги.

«Любой возможный проигрыш, как заинтересованному человеку в победе нашей команды, кажется несправедливым.

Мы будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке, которая и опередила исход матча. Дождёмся понедельника и обязательно дадим официальную позицию от клуба по этой теме. Но это не пройдёт бесследно», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

Главный судья Сергей Иванов показал защитнику «Пари НН» Виктору Александрову красную карточку на 51-й минуте встречи. «Зенит» победил в этой игре со счётом 2:0.

Ранее Сергей Семак дал понять, что у полузащитника Зелимхана Бакаева появились хорошие шансы для того, чтобы попробовать закрепиться в стартовом составе.