Аршавин: защитники «Локомотива» «загорали» в первом тайме матча с «Рубином»

Бронзовый призёр ЧЕ в составе сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что защитники столичного «Локомотива» неудачно действовали в первом тайме матча первого тура чемпионата России с казанским «Рубином».

«При голе «Рубина» у «Локомотива» пять человек в обороне «загорают». Хорошая подача Зотова имела место, техничное исполнение классное у Ильи Рожкова и Мирлинда Даку», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По его словам, «Рубин» оказался «нормальной командой».

«Не пятился назад, забили быстро. Потом «Локомотив» перехватил инициативу. А в конце тайма темп упал, игру контролировали уже футболисты «Рубина», — добавил Аршавин.

Команда из столицы Татарстана после перерыва выигрывает у «Локо» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Рубин» забил первый гол после возвращения в РПЛ.