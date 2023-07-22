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Главный тренер «Урала» сообщил, что Бикфалви будет готов к следующему туру РПЛ

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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко дал понять, что нападающий Эрик Бикфалви сможет полностью восстановиться к матчу второго тура чемпионата России по футболу с нижегородским «Пари НН».
Главный тренер «Урала» сообщил, что Бикфалви будет готов к следующему туру РПЛ
  • РИА Новости

«Эрика удастся поставить к следующему туру, на данный момент ещё минус одного игрока получили перед матчем Кубка России с «Локомотивом», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

По его словам, в матче первого тура футболисты ЦСКА моментами опасно выходили из обороны в атаку.

«Нашей задачей было нивелировать это, чтобы опорные мало мячей получали. Также мы должны были качественно в атаке играть», — добавил Гончаренко.

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гончаренко. ЦСКА проиграл «Уралу» впервые с 1995 года.

В составе екатеринбургского клуба мячи забили Тимур Аюпов на 21-й минуте и Даниэль Мишкич на 54-й с пенальти. У красно-синих отличился Антон Заболотный на 63-й.

«Урал» во втором туре 29 июля примет на своём поле нижегородский «Пари НН».

Ранее полузащитник «Урала» Тимур Аюпов высказался о победе над ЦСКА.

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