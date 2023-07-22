Кутепов: разговор о завершении карьеры не идёт

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался о своём будущем.

«Никакого разговора о завершении карьеры нет. Я очень хочу играть в футбол. В ближайшее время будет ясность, и я определюсь с клубом, в котором продолжу карьеру», — цитирует Кутепова «Спорт-Экспресс».

6 июня «Торпедо» объявило об уходе Кутепова.

В сезоне-2022/23 игрок провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. «Торпедо» по итогам сезона вылетело из РПЛ в Первую лигу.

Ранее президент «Торпедо» подтвердил, что клуб ведёт переговоры с Полозом.