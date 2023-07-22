Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Пари НН»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не включил бразильского нападающего Малкома в стартовый состав на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».

Футболист начнёт встречу на скамейке запасных.

По информации СМИ, в услугах Малкома заинтересован саудовский «Аль-Хиляль». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

26-летний форвард сборной Бразилии принял участие в матче за Суперкубок России с московским ЦСКА.

Игра «Пари НН» — «Зенит» пройдёт 22 июля в Нижнем Новгороде. Матч начнётся в 15:15 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет заработать на продаже Малкома больше €50 млн.