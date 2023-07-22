Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Пари НН»
- РИА Новости
Футболист начнёт встречу на скамейке запасных.
По информации СМИ, в услугах Малкома заинтересован саудовский «Аль-Хиляль». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
26-летний форвард сборной Бразилии принял участие в матче за Суперкубок России с московским ЦСКА.
Игра «Пари НН» — «Зенит» пройдёт 22 июля в Нижнем Новгороде. Матч начнётся в 15:15 мск.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет заработать на продаже Малкома больше €50 млн.