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Кобелев: «Краснодар» при Ивиче стал играть рационально — это может дать импульс в борьбе за медали РПЛ

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил перспективы «Краснодара» в новом сезоне.
Кобелев: «Краснодар» при Ивиче стал играть рационально — это может дать импульс в борьбе за медали РПЛ
  • РИА Новости

«В последние сезоны «Краснодар» периодически составляет конкуренцию другим клубам в споре за призовые места. Но мне кажется, что с Ивичем они стали играть более рационально и прагматично. С моей точки зрения, это может дать импульс для ведения борьбы в новом сезоне. Если не за чемпионство, то, по крайней мере, за место в тройке», — цитирует Кобелева РИА Новости.

Встреча первого тура РПЛ на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Владимира Ивича.

В составе «быков» мячи забили Джон Кордоба на 28-й минуте, Александр Черников на 36-й и Жоау Батчи на 53-й. У бело-голубых отличился Фёдор Смолов на 61-й.

Таким образом, «Краснодар» вышел на первое место в таблице чемпионата России с тремя очками. 

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил возможный уход полузащитника Эдуарда Сперцяна из клуба.

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