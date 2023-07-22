Times: «Бавария» планирует сделать третье предложение «Тоттенхэму» по Кейну
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Как сообщает The Times, мюнхенский клуб вновь предпримет попытку приобрести форварда, сделав «шпорам» третье предложение.
По информации источника, новые переговоры состоятся после окончания предсезонного тура у «Тоттенхэма».
В сезоне-2022/23 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за Кейна €100 млн.