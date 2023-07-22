Times: «Бавария» планирует сделать третье предложение «Тоттенхэму» по Кейну

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Баварию» в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Times, мюнхенский клуб вновь предпримет попытку приобрести форварда, сделав «шпорам» третье предложение.

По информации источника, новые переговоры состоятся после окончания предсезонного тура у «Тоттенхэма».

В сезоне-2022/23 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за Кейна €100 млн.